Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. «ФосАгро» договорилась о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны планируют совместное проведение исследований и разработок в области агрохимии, реализацию совместных информационно-аналитических, научно-просветительских, образовательных, культурных, научных, экспертных программ и проектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Для нас большая честь подписать соглашение с ведущим мировым университетом, старейшим вузом России, который в этом году празднует свое 300-летие, — заявил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — Мы убеждены, что сотрудничество с СПбГУ — новый важнейший этап в партнерстве с наукой, направленный на укрепление продовольственной безопасности нашей страны, сохранение окружающей среды и здоровья населения, повышение эффективности и производительности российского АПК».

«Опыт Санкт-Петербургского университета показывает, что тесное взаимодействие с компаниями-работодателями способствует решению реальных задач, которые стоят перед обществом и государством. Уверена, что соглашение о сотрудничестве с «ФосАгро» станет началом плодотворной работы в совместных научных исследованиях, образовательных, культурных и общественно-значимых проектах», — заключила первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

«ФосАгро» в 2018 году первой из частных российских компаний, заключила соглашение о партнерстве с Российской академией наук. Она также активно сотрудничаем с другими российскими и международными научными учреждениями. Кроме того, с 2019 года компания совместно с фондом «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») ведет активные разработки в области биологизации сельского хозяйства: от биологических удобрений и средств защиты растений до почвоулучшителей и кормовых добавок, позволяющих повысить качество и экологичность продовольственной продукции. За это время разработано три новых продукта, еще четыре находятся на стадии разработки и оценки эффективности.

Санкт-Петербургский государственный университет входит в число партнерских вузов компании в реализации бесшовной образовательной модели школа-колледж-вуз-предприятие. За десять лет в компанию трудоустроен целый ряд выпускников университета со специальностями в сфере прикладной информатики в экономике, юриспруденции, психологии, экономики и управления на предприятии, экологии и природопользования.

В СПбГУ сразу несколько специальностей, востребованных в компании, в том числе во входящем в группу «ФосАгро» Научно-исследовательским институтом по удобрениям и инсектофунгицидам — АО «НИУИФ» имени проф. Я. В. Самойлова. Это, прежде всего, «фундаментальная и аналитическая химия», «экология и природопользование», «геология».