Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Бизнес нужно стимулировать, чтобы он ликвидировал свалки и вводил в хозяйственный оборот неэффективно используемые территории, а в качестве меры поощрения можно бесплатно передавать предпринимателям эти земли за ликвидацию свалок, заявил президент Владимир Путин 7 июня в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Если предприниматель готов ликвидировать свалку, то участок земли, на которой она расположена, можно передавать ему в собственность бесплатно», — сказал он.

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