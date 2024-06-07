Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. «Роснефть» и Ленинградская область расширят сотрудничество в сфере инвестиций и инфраструктурных проектов. Соответствующее соглашение подписали главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.

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Стороны намерены расширить сотрудничество в инвестиционной деятельности, а также реализации инновационных и инфраструктурных проектов, в том числе в области дорожного и транспортного хозяйства. Кроме того, для удовлетворения потребностей жителей и предприятий Ленинградской области в нефтепродуктах планируется более тесное взаимодействие на рынке газомоторного топлива и в области авиатопливообеспечения, а также развитие розничной сети АЗС компании. Планируется также сотрудничество в сфере импортозамещения и локализации техники и технологий, энергоэффективности, природоохранной деятельности.

«Роснефть» будет способствовать развитию промышленного и научного потенциала Ленинградской области, в связи с чем предусмотрено участие местных предприятий в реализации инвестиционных проектов «Роснефти» в регионе, а также привлечение малых и средних предприятий в проводимых компанией закупках.