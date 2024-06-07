Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Нынешняя модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума.

Виталий Невар / ТАСС

По его словам, модель текущего экономического роста России достаточно проста, но исчерпаема, так как средства из бюджета и банков направлены на потребительский рынок. Это приводит к росту цен и снижению производительности труда.

«Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста — растущие бюджетные траты привели к тому, что компании повышают зарплаты. Этот процесс происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели. Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты. Получается, что два этих импульса складываются — бюджетный и кредитный — и экономика растёт очень хорошими темпами. Но эта модель очень уязвима и связана с тем, что деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются», — заявил глава банка.

По его словам, в результате производительность труда не только не растёт, но даже падает, в чём состоит исчерпанность сегодняшней модели роста.

Также банкир отметил, что Россия находится на пределе экономического роста из-за того, что сложившаяся модель очень уязвима. Поэтому, по его мнению, необходимо повышать производительность труда.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, во время своего выступления на ПМЭФ Греф дал свой прогноз относительно роста заработных плат в России. Глава банка подчеркнул, что этот процесс может скоро прекратиться, так как рост бюджетных расходов вряд ли будет продолжаться долго. Он считает, что предпринимателям необходимо сократить свои издержки и повысить производительность труда, в противном случае страна потеряет темпы экономического роста.