Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Доходы граждан России должны расти темпами выше, чем ВВП, заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (МПЭФ).

Сергей Бобылев/РИА Новости

Также он сообщил, что с 2025 года МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей. По его словам, в дальнейшем МРОТ будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.

В мае глава государства поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Кроме того, он поручил обеспечить в 2024–2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.

Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал органы прокуратуры использовать свои широкие полномочия, чтобы добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий.

В январе этого года Росстат сообщил, что доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2022 года до 7,4% и достигла максимального значения за всё время ведения статистики.