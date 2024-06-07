Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Нужны дополнительные меры для стимулирования выхода компаний на фондовый рынок России. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алексей Никольский/РИА Новости

«Уже поставлена задача — к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта. Я прошу правительство совместно с Центробанком предложить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу со своими ценные бумагами, в том числе надо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний», — сказал Путин.

Президент также отметил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику. Вместе с тем российский лидер призвал развивать рынок капитала в России, повышая его привлекательность и обеспечивая при этом сохранность средств.

Как передавало ИА Регнум, Путин поручил к 2030 году обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее 66% ВВП страны. Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном 7 мая на сайте Кремля.

Согласно положениям документа, поставлена задача увеличить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году — до 75% ВВП.

Также президент поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений граждан в общем объёме их сбережений до 40% к 2030 году и до 45% к 2036 году.

В феврале Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил сформировать шестилетний финансовый план по развитию России. Масштаб стоящих перед страной исторических вызовов требует предельно чёткой и слаженной работы властей, гражданского общества и бизнеса, подчеркнул глава государства. По словам Путина, уже сейчас необходимо готовить проект госбюджета на три года и сверстать все основные расходы инвестиций на период до 2030 года.