Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Сектор жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства России обладает колоссальным потенциалом, в том числе по использованию вторичных ресурсов, применению «умных решений» и «зелёных» стандартов на базе передовых технологий, заявил 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА Регнум

Нужно, чтобы в стране строилось больше дорог, объектов инфраструктуры, а также комфортного и доступного жилья, отметил президент.

«Будем продолжать эту работу, чтобы в России строилось больше дорог, мостов, заводов и фабрик. И, конечно, комфортного, доступного жилья с высокими современными параметрами энерго — и ресурсоэффективности», — заявил глава государства.

Он также заявил о необходимости обеспечить защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.