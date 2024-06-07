Путин заявил о необходимости определить параметры налогового вычета
Путин заявил о необходимости определить параметры федерального налогового вычета
Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В ближайшее время необходимо определить объёмы и параметры федерального налогового вычета, заявил 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
Он предложил предусмотреть такой вычет для групп компаний.
В регионах уже действует механизм инвестиционного налогового вычета, который позволяет компаниям, вкладывающимся в развитие, уменьшить налог на прибыль, напомнил глава государства. Мера даёт возможность «управлять качеством инвестиций», а также стимулировать капитальные расходы, отметил президент.
«Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний, а также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета», — заявил Путин.
Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.