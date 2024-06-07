Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трёх до десяти лет.

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

«Считаю правильным продлить срок государственного софинансирования долгосрочных накоплений граждан»,— сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер отметил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в экономику страны. Так, уточнил Путин, в России почти 30 млн розничных инвесторов, их общий объём активов оценивается в более чем 9 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее в приветствии к участникам форума российский лидер отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.