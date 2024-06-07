Путин предложил продлить с 3 до 10 лет софинансирование накоплений граждан
Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трёх до десяти лет.
«Считаю правильным продлить срок государственного софинансирования долгосрочных накоплений граждан»,— сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский лидер отметил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в экономику страны. Так, уточнил Путин, в России почти 30 млн розничных инвесторов, их общий объём активов оценивается в более чем 9 трлн рублей.
Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Ранее в приветствии к участникам форума российский лидер отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.