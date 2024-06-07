Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Банк ДОМ.РФ и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий документ подписали на ПМЭФ-2024 председатель правления банка ДОМ.РФ Артём Федорко и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ДОМ.РФ Банк ДОМ.РФ и власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

«Как уполномоченный банк в сфере жилищного строительства мы активно вовлечены в процесс развития механизма комплексного развития территорий», — заявил Федорко. По его словам, в кредитном портфеле банка ДОМ.РФ 44 таких проекта в 15 субъектах РФ с градостроительным потенциалом 9,3 млн кв. м и объемом установленных лимитов финансирования — 1,1 трлн руб. Из них 400 млрд рублей планируется направить на развитие территорий в Москве.

«У города колоссальный потенциал по реализации проектов КРТ, по оценке банка, в результате развития механизма в столице могут быть созданы качественные, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой микрорайоны для более чем 300 тысяч семей», — отметил председатель правления банка ДОМ.РФ.

Документ предполагает выработку мер по повышению доступности кредитных ресурсов и расширению инструментов финансирования проектов КРТ. В частности, стороны будут внедрять типовую банковскую гарантию для обеспечения исполнения обязательств по проектам.

«Сегодня столичная программа комплексного развития территорий охватывает более 3,1 тысячи гектаров, на разных стадиях проработки и реализации находится уже 236 проектов редевелопмента», — рассказал Владимир Ефимов. Он пояснил, что для реорганизации площадок город на аукционах привлекает в том числе заинтересованных инвесторов, поэтому вопрос банковского финансирования проектов и предоставления банковских гарантий становится все более актуальным.

«Благодаря тому, что банк ДОМ.РФ стал новым финансовым партнером программы, у столичных и региональных девелоперов появится больше возможностей для реализации проектов комплексного развития территорий и создания в столице качественной городской среды», — подчеркнул Ефимов.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что в прошлом году Банк ДОМ.РФ предоставил долгосрочное проектное финансирование в размере 31 миллиарда рублей для реализации проекта комплексного развития участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». Эти средства будут направлены на реорганизацию участка площадью более 15 гектаров в районе Восточное Дегунино, где построят более 132 тысяч квадратных метров научно-производственных и общественно-деловых объектов, а также 165 тысяч квадратных метров жилья.