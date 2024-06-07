Симферополь, 7 июня, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море два следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ, сообщило 7 июня Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в юго-западной части акватории.

«Около 15.00 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», — сказано в сообщении министерства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за неделю с 1 по 7 июня в ответ на атаки ВСУ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также по арсеналам хранения оружия и безэкипажных катеров ВСУ.

30 мая Конашенков проинформировал, что в северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота было уничтожено четыре украинских безэкипажных катера. Днём ранее сообщалось, что морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Чёрного моря два безэкипажных катера ВСУ. Морские дроны следовали в направлении Крыма.