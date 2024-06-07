Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Россия, согласно оценке Всемирного банка, стала четвёртой экономикой в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию, темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (МПЭФ).

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«По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», — сказал он.

Также глава государства отметил, что Россия, согласно оценке Всемирного банка, стала четвёртой экономикой в мире по паритету покупательной способности. Страна оказалась впереди Японии, добавил Владимир Путин.

Он отметил, что лидерские позиции нужно подтверждать и усиливать, важно обеспечить темпы роста на долгосрочную перспективу. Дело не только в ближайших конкурентах, но и в других странах, которые сейчас активно развиваются, в частности Индонезия, сказал Путин.

По его словам, требуется укрепление финансового, кадрового, технологичного суверенитета, а также повышение конкурентноспособности российских товаров.

Как передавало ИА Регнум, Всемирный банк 31 мая обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвёртой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022–2023 годах ситуация сохранилась. В 2023 году показатель ВВП страны по паритету покупательной способности превысил $6,3 трлн.

Министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя выход России на четвёртое место в мировом рейтинге ВВП по паритету покупательской способности, заявил, что несмотря на беспрецедентные санкции Запада и пандемию коронавируса, за несколько лет экономика России выросла на 8,4%.

Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента страны, для поддержки бизнеса, регионов и граждан, уточнил он.

31 марта стало известно, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20). Наиболее высокие темпы роста экономики в прошлом году были у Индии — 7,3% (7,2% годом ранее), Китая — 5,2% (3%), Индонезии —5,1% (5,3%) и Турции —4,5% (5,5%). Пятая в рейтинге экономика России показала рост в 3,6%, что полностью перекрыло спад 2022 года на 1,2%.