Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. России необходимо развивать транспортные связи для освоения новых рынков, заявил президент Владимир Путин 7 июня в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости / Алексей Никольский

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«На восточном направлении, в Китае, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог», — отметил он.

Путин также заявил, что Россия будет уделять особое внимание южному направлению. Он также сообщил об утверждении планов развития транспортного маршрута «Север-Юг» и коридора в Азово-Черноморском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 22 апреля заявил, что Россия приглашает к сотрудничеству в создании коридора «Север — Юг» все страны, которые в нём заинтересованы. Этот проект нужно сделать примером широкой кооперации государств, отметил он. Президент сравнил этот маршрут по своим масштабам с Байкало-Амурской магистралью.

В декабре 2023 года российский лидер назвал приоритетной задачей развитие магистралей Восточного полигона. Он отметил, что необходимо на этом маршруте строить новые участки, а также поддерживать действующую инфраструктуру. Развитие магистрали в интересах регионов, где она проходит, а также для всей страны, подчеркнул Путин.