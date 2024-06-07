Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Россия, несмотря на нелегитимные санкции, является одним из ключевых участников мировой торговли. Об этом 7 июня заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Кадр из видео

«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества», — сказал Путин.

Он отметил, что укрепляются отношения России со странами Азии, с 2020 по 2023 год рост объёма торговли — 60%. Кроме того, со странами Африки рост составил 69%, Латинской Америки — 42%, Ближнего Востока — в два раза.

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