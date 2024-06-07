Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Между странами мира ведётся гонка за укрепление суверенитета на государственном, культурном и экономическом уровнях, заявил 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.

Страны, которые были лидерами мира, правдами и неправдами хотят сохранить роль гегемона, сказал президент.

«Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов», — сказал президент.

Он отметил, что китайская экономика является первой в мире, а экономика Индии занимает третье место. Всё больше заявляют о себе станы Азии и Африки, эти государства будут определять глобальную картину экономического развития мира, сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.