Москва, 7 июня, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Российский дрон «Ланцет» поразил украинский штурмовик Су-25. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Андрей Коц

«Беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Генерал добавил, что средства ПВО в течение недели сбили два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три ракеты ЗРК Patriot производства США, три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 424 беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Конашенков сообщил, что группировка войск «Днепр» ВС России сбила штурмовик Су-25 Вооружённых сил Украины. 2 июня он проинформировал, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили за сутки два истребителя МиГ-29 украинских войск.

31 мая Конашенков рассказал, что армия России за неделю сбила четыре самолёта и 14 ракет ATACMS украинских войск. Военный уточнил, что также за это время удалось уничтожить 17 управляемых французских авиабомб Hammer, шесть американских противорадиолокационных ракет, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 312 дронов.