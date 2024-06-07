Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе встречи Беглов доложил главе государства, что на Петербургском международном экономическом форуме уже заключено соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума российский лидер отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 апреля провёл встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи российский лидер отметил высокий, втрое превышающий средний по стране темп роста промышленного производства в Петербурге.

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При обсуждении социальных вопросов глава государства подчеркнул, что в Петербурге растёт число многодетных семей, а продолжительность жизни превышает среднюю по стране. Губернатор отметил, что это происходит благодаря реализации национальных проектов.

После рабочей встречи губернатор сообщил, что глава государства одобрил его планы снова идти на выборы, пожелал успехов и рекомендовал больше работать с жителями города.