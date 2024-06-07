Москва, 7 июня, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Россия в случае возникновения серьёзной угрозы будет использовать весь арсенал, который находится у неё на вооружении, заявила 7 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «

«Возьмите нашу доктрину, она чёткая, внятная. Если будет серьёзная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

При этом, добавила Матвиенко, если нет угрозы существованию России, то Москва никогда не будет применять ядерное оружие.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Не нужно доводить до угрозы его использования.

9 мая Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы заявил, что западные элиты планируют спровоцировать новые конфликты в мире, сея межнациональную вражду и сдерживая независимые центры развития. Глава государства подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы не допустить глобального конфликта, но и не позволит угрожать ей.

В марте российский лидер заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая отметил, что в случае одобрения ударов западными странами по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. Он также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.