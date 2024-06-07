Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о новом проекте Сбера — DeepTech стартап-студии, который реализуется совместно со стартап-студией МФТИ.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

Студия создана для стартапов, чья основная цель — предложить глобальные технологические решения, основанные на научных исследованиях. Именно такие проекты имеют самые высокие риски, связанные с тем, что для их выпуска на рынок требуется существенно больше временных и финансовых затрат, и часто DeepTech-проекты не имеют связи с потенциальными заказчиками разработок.

В студии Сбера молодые люди могут пройти обучение, подготовиться к выходу на рынок, получить площадки для тестирования и инвестиции. Как подчеркнул Ведяхин, такие компании сегодня востребованы не только в России, но и по всему миру. Годовой объем вложений именно в DeepTech проекты в России имеет потенциал к росту в десять раз — с 2 млрд до 20 млрд рублей к 2030 году.