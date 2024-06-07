Лобня, Московская область, 7 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. До момента убийства заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева его супругу долгое время преследовал злоумышленник. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе следствия установлено, что конфликт между ними возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего», — сообщают в СК.

Жена погибшего была знакома с нападавшим — он был безответно в неё влюблён. Затем, на протяжении полугода, преследовал её и требовал от Еговцева бросить супругу.

«В этот раз всё случилось в подъезде. За два часа до убийства я говорил с Антоном. У него была высокая температура, и он жаловался на плохое самочувствие. Но даже в слабом состоянии он смог дать отпор отморозку. У нападавшего тоже несколько ножевых ранений, но Антон скончался на месте», — сообщил RT руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

Супруга Еговцева неоднократно обращалась в полицию с жалобами на преследователя, но никаких действий предпринято не было. Теперь следствие оценит работу полицейских по факту халатного отношения на поступившие заявления.

Как сообщало ИА Регнум, этой ночью в подъезде жилого дома в городе Лобне между двумя мужчинами возник конфликт. Ссора развязалась из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего. Она переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанёс потерпевшему не менее восьми ударов ножом. Еговцев скончался на месте.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Нападавшим оказался житель Лобни 1986 года рождения.