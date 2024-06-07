Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов заявил, что компания реализует план по превращению Северного морского пути (СМП) в круглогодичный маршрут. Об этом он сообщил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Gorduma.nnov.ru Владимир Панов

По словам Панова, на сегодняшний день морские перевозки по СМП ограничены периодом летне-осенней незамерзающей навигации. Для перехода на круглогодичные перевозки необходимо строить арктические контейнеровозы ледового класса Arc7. Панов добавил, что «Росатом» на первом этапе реализации проекта планирует построить до пяти судов необходимого типа для круглогодичной навигации.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Главной целью реализации проекта круглогодичной навигации по СМП Панов назвал обеспечение круглогодичных контейнерных перевозок по СМП между Китаем и северо-западными портами РФ в течение трех лет.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме китайская компания NewNew Shipping совместно с Росатомом объявили о планах начать круглогодичные перевозки к 2027 г. Представитель компании в РФ Кэ Цзинь подчеркнул значимость СМП в сотрудничестве России и Китая, добавив, что расширение перевозок по этому маршруту позволит укрепить отношения между странами.