Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Правительство России не планирует вводить шестидневную рабочую неделю, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает «Коммерсантъ».

Павел Лисицын/РИА Новости

В кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующей вопрос, Котяков отметил, что трудовое законодательство России достаточно гибкое и позволяет работнику формировать удобный график занятости.

Безработица в России находится на рекордно низком уровне, а в законодательстве предусмотрена повышенная оплата при переработках и возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, потому введение шестидневной рабочей недели маловероятно, сказал министр.

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет», — заявил Котяков.

Как передавало ИА Регнум, в мае ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Минтруду ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить прочность российской экономики и реализовать поставленные президентом Владимиром Путиным задачи.

В июне 2023 года глава Минтруда также отмечал, что необходимости в установлении шестидневной рабочей недели в России нет. Действующее законодательство позволяет работодателю гибко организовывать время и труд каждого конкретного сотрудника, необходимо делать акцент на регулировании отношений в диалоге работника с работодателем, заявлял Котяков.

Фактическая продолжительность рабочей недели в России растёт из-за дефицита кадров, отмечал министр в июле 2023 года. При больших объёмах заказов предприятия предлагают сотрудникам работать больше в течение дня за дополнительную плату или переходить на шестидневную рабочую неделю, заявлял он.