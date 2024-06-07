Москва, 7 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. На Выставке «Россия» массово прочитали отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Об этом 7 июня сообщает пресс-служба выставки.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

6 июня, в день 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, на Международной выставке-форуме «Россия» прошло масштабное празднование. Одним из ярких событий праздничной программы стал массовый поэтический флешмоб, в ходе которого более 500 человек одновременно прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зеленый…». Мероприятие состоялось в павильоне № 75 «Регионы России». Известные поэтические строки подхватили гости выставки разных возрастов.

Заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина отметила, что 225-летие со дня рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина — это значимое событие.

«Мы отмечаем все вместе, взрослые и дети, представители всех регионов. Важно, что к нам присоединились и иностранные гости — участники Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+. Пушкин — создатель нашего современного русского языка. Его произведения нетленны и их знает весь мир, они объединяют нашу страну, и мы ими гордимся», — приводит пресс-служба её слова.

Отмечается, что чествование великого поэта и писателя продолжилось красочным театрализованным шествием «Ай да Пушкин! Ай да Молодец!». В нём приняли участие более 1000 человек. Они прошли дружной колонной в сопровождении духового оркестра, демонстрируя персонажей пушкинского бала начала XIX века, любимых героев пушкинских сказок, молодёжь, прославлявшую поэта. Участникам международного молодежного театрального фестиваля БРИКС+, который проходит на Выставке с 1 по 8 июня, было предоставлено почетное право сформировать сюжетную линию «Пушкин — поэт всех времен и народов».

В фестивале принимают участие представители семи стран: Белоруссии, Китая, Индии, России, ЮАР, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов. Сквозной линией фестиваля станут постановки «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина в интерпретации разных театральных школ.

По словам участника Фестиваля, студента из Кейптауна Асанда Мнгади, в творчестве Пушкина присутствует важная идея — принять то, что имеешь, и это откликается в душе независимо от языка, на котором ты говоришь.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостей выставки ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 15 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября.

Доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв отметил, что россиянам хочется видеть победы своей страны, подтверждение её величия, а международная выставка-форум «Россия» как раз представляет достижения в разных сферах развития, поэтому она так популярна.

А политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков обратил внимание, что выставка «Россия» способна заставить многих посетителей и поностальгировать, поскольку напоминает те выставки достижений народного хозяйства, которые проходили в этой локации ещё во времена СССР.

В 2024 году Россия отмечает особую дату — 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Русскому читателю это имя известно с самого юного возраста: сначала по его детским сказкам, потом — по лирическим произведениям, романам, повестям и пьесам. Пушкин по праву считается одним из создателей современного литературного русского языка, а его произведения — богатейшим культурным наследием.

Президент России Владимир Путин в ночь на 6 июня посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село» в городе Пушкине под Санкт-Петербургом.

В Москве 6 июня в день рождения писателя и поэта Александра Пушкина состоялась серия праздничных мероприятий. На Красной площади прошёл фестиваль с участием столичных библиотек. В усадьбе Воронцово, парках «Музеон», «Северное Тушино» и «Красная Пресня» организовали выставки, лекции и спектакли. Городские библиотеки провели на своих площадках игры, квесты, викторины и другие мероприятия.

В мае один из традиционных уроков «Разговоры о важном» в школах и колледжах России был посвящён 225-й годовщине со дня рождения Пушкина. Ученики младших классов сыграли в игру «Путешествие по Лукоморью», а более старшие ребята просмотрели видеоролики, благодаря которым узнали разницу между книжным и разговорным русским языком времён Пушкина.