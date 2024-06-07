Вашингтон, 7 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 7 июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом 225 млн долларов, сообщило Agense France-Presse (AFP).

(Фото: Doug Mills / Global Look Press

По этим данным, Байден сделал соответствующее заявление в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Франции.

Другие подробности не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня агентство Reuters сообщило, что правительство США в ближайшие дни может заявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 225 млн долларов. Какое вооружение может быть включено в новый пакет, не уточнялось. Издание напомнило, что Байден и Зеленский в эти дни будут присутствовать на мероприятиях во Франции, посвящённых 80-летию высадки союзников в Нормандии.

24 мая глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине новый пакет вооружений на 275 млн долларов. Пентагон в тот же день сообщил, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии, миномётные мины, ракеты, противотанковые комплексы, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, противотанковые мины и другую технику и оборудование.

Власти США должны перестать поставлять оружие киевскому режиму, и в таком случае конфликт закончится через 2-3 месяца, заявил президент России Владимир Путин 5 июня в ходе встречи с главами международных информационных агентств. Он рассказал, что в ответ на письмо Байдена некоторое время назад написал, что, если США хотят прекратить боевые действия на Украине, они должны перестать поставлять оружие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что никакое западное оружие не сможет изменить ход спецоперации на Украине. Военные российской армии знают своё дело и продолжат успешно выполнять цели СВО, подчеркнул Песков.