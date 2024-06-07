Москва, 7 июня, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Москвич разговаривал по телефону со своим другом и, услышав, что тому стало плохо, вызвал медиков. Врачи спасли друга, но обнаружили в квартире тарелку с порошкообразным веществом и вызвали полицию. Друга госпитализировали, а вещество отправили на экспертизу. Сообщил источник ИА Регнум.

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

5 мая в 11 часов утра Александр созванивался со своим другом Денисом. Во время разговора Александр услышал, что Денис странно разговаривает, а потом, не положив трубку, просто перестал реагировать на слова. Александр решил, что у его товарища случился инсульт, и вызвал бригаду скорой помощи.

«На улицу Пятницкую был направлен наряд медиков и сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь в квартиру. У мужчины действительно случился инсульт, он был госпитализирован в ГКБ имени Юдина. В квартире на столе медиками была обнаружена тарелка с порошком. Об этом врачи сообщили в полицию», — сообщил источник.

Рядом с белым порошком была обнаружена свернутая в трубочку денежная купюра. Вещество отправили на экспертизу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в центре Москвы 38-летний Сергей Глухов, детский фокусник-иллюзионист, в своей квартире устроил наркопритон. Он находится под подпиской о невыезде.