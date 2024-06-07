Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Возможность переговоров между Москвой и Киевом есть, но на условиях реальной ситуации и абсолютной безопасности России. Об этом 7 июня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Она отметила, что возможность для переговоров есть, и условия России неоднократно озвучивал президент страны Владимир Путин.

«Что переговоры возможны, первое, только на условиях реальной ситуации и на абсолютной безопасности России, а это является основными целями СВО», — сказала Матвиенко.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

По итогам визита в Узбекистан 28 мая Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров по Украине, и напомнил, что Москва заявляла о готовности к диалогу тысячу раз, в то время как украинская сторона публично отказалась от переговоров с целью «победить на поле боя».

Глава государства добавил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев Киева в Европе и за океаном.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, которая пройдёт в июне 2024 года, как и в любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.