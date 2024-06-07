Москва, 7 июня, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Франция сорвала участие главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова из-за отказа в визе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Дипломат отметила, что Москва констатирует очередное невыполнение Парижем своих обязательств по соглашению с ЮНЕСКО от 2 июля 1954 года относительно центральных учреждений организации и её привилегий и иммунитетов на территории Франции.

«На этот раз из-за отказа французской стороной в выдаче визы сорвано участие руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) И. В. Баринова в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка и приуроченных к 225-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина», — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении Захаровой.

Захарова подчеркнула, что отказ выдать визу главе ФАДН является ­ очередным случаем нарушения Парижем международного права, а также проявлением пресловутого «порядка, основанного на правилах».

В заключение представитель МИД призвала гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле предпринять меры по обеспечению выполнения Францией взятых на себя обязательств.

Как передавало ИА Регнум, в мае в апреле США сорвали участие представителя российской делегации в заседании Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, США систематически злоупотребляет положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. Как подчеркнул дипломат, Россия рассчитывает, что секретариат ООН и руководство профильных структур всемирной организации обозначат неприемлемость таких ситуаций и приложат необходимые усилия для недопущения подобного в будущем.

Это не первый случай срыва участия России в мероприятиях ООН. В январе США не предоставили визу главе российской делегации — специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. В апреле 2023 года США также не выдали визы российским журналистам из состава делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова для участия на мероприятиях Совбеза ООН.

В мае Лавров отметил, что представители стран Запада «заполонили» секретариаты международных организаций, включая ООН, для продвижения повестки, выгодной только им, это нужно исправлять посредством реформ.