Москва, 7 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России в рамках расследования дела об убийстве мужчины на западе Москвы возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили 7 июня в пресс-службе СКР.

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По данным следствия, подозреваемый после убийства скрылся с места происшествия и был настигнут сотрудниками полиции вблизи дома на улице Матвеевская.

После этого с целью воспрепятствования законной деятельности полицейских мужчина произвёл не менее четырёх выстрелов в направлении представителей власти. Преступные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, добавили в СКР.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования дела был проведён обыск по месту регистрации подозреваемого, где были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, дактилоскопические и баллистические.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова мужчина в маске, одетый во всё черное, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Момент убийства запечатлели свидетели.

На опубликованных кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Вместе с тем на кадрах видно, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина, сообщили в столичной прокуратуре. При задержании он выстрелил 15 раз в сотрудников ГАИ. Как уточнили в МВД, пострадавших при задержании предполагаемого убийцы не было.