Москва, 7 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в парке музея-усадьбы Кусково в Москве, сообщила 7 июня пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Следственный комитет России

«Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. 64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным Telegram-канала «112», подозреваемого в убийстве зовут Александр Штольц. Он проживает недалеко от парка.

Об убийстве стало известно 6 июня. По информации ИА Регнум, две девочки игрались возле пруда камешками, за что неизвестный, который выгуливал в парке свою собаку, накричал на них. Дети решили пожаловаться своему дедушке. Придя выяснить причину недовольства, мужчина тут же получил от незнакомца удар ножом в область груди. Затем атаковавший ушёл вместе с женщиной и собакой в сторону метро.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, изъяли записи с видеокамер. После изучения видеоматериалов следователи обнаружили, что в момент происшествия рядом с убитым мужчиной находились две его несовершеннолетние внучки. В результате инцидента девочки не пострадали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).