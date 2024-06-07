Москва, 7 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Вклад системы здравоохранения РФ в ВВП в прошлом году составил 1,6 трлн рублей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Татьяна Голикова

По её словам, в 2022 году работа системы здравоохранения и медицинской науки дала вклад в ВВП на уровне 1,44 трлн рублей.

«По тем оценкам, которые сейчас мы видим — данные, еще не опубликованные, за 2023 год, — можно смело утверждать, что цифра уже больше — это 1,6 трлн рублей», — оценила вице-премьер России.

Также в ходе своей сессии на ПМЭФ она отметила, что «здравоохранение и технологии, которые отрабатывает здравоохранение и внедряет» в практику, являются «двигателем экономики».

«Очень важно, что здравоохранение из отрасли социальной, можно сказать, превратилось в отрасль технологическую, в отрасль, которая двигает экономическое развитие», — рассказала Голикова.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы страны, в том числе и новые. Практически везде стали открываться новые детские больницы и реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры. Также, по его словам, в России начали создавать новые лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, в одном из своих обращений Владимир Путин попросил Министерство здравоохранения оказывать субъектам страны всю необходимую помощь в модернизации первичного звена здравоохранения в различных субъектах государства.