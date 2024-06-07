Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В России миграционная политика нуждается в некоторой корректировке, заявила 7 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Belkin Alexey/Global Look Press

«Миграционная политика должна быть чёткая, государственная, выверенная. Она есть, но она нуждается в некоторой корректировке, над чем работает рабочая группа, и мы в этом принимаем участие», — сказала она в интервью «Известиям».

Матвиенко добавила, что миграционная политика должна быть под строгим контролем государства, «сейчас это пока не так».

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

В августе 2023 года глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявлял, что детей-мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо. Также глава СПЧ предлагал сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отмечал Фадеев.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам,а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.