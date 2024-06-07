Кемерово, 7 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Правоохранители в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи со столкновением двух трамваев, задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК), и предъявили им обвинение, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Кадр из видео

«В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Задержанным предъявили обвинения по части второй статьи 238 УК, которая предусматривает нарушение требований безопасности при оказании услуг, повлекшее гибель человека или причинение тяжкого вреда здоровью. Их обвиняют в том, что они допустили выход на линию трамвая с неисправной тормозной системой, ставшей причиной ДТП.

Отмечается, что правоохранители проводят следственные действия, допрашивают должностных лиц и работников КЭТК. Также они опрашивают пострадавших. Назначены экспертизы для определения технического состояния трамвая перед выходом в рейс. На рабочих местах обвиняемых и в их жилищах провели обыски.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая. Как сообщило областное управление СК, один из них был неисправен и врезался в другое транспортное средство. В аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров. Один мужчина скончался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ДТП в Кемерово. Представитель Кремля отметил, что во вмешательстве президент нет необходимости, руководство региона предпринимает всё, что необходимо.