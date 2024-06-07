Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Сторонники ЛГБТ-движения (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зачастую становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма, заявил 7 июня заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

Иван Шилов ИА Регнум

Активные усилия западных стран по продвижению указанной идеологии не случайны, отметил Свириденко в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

«ЛГБТ-сообщество, эти персонажи, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма», — сказал заместитель министра.

Минюст установил, что ЛГБТ-движение появилось в СССР в 1984 году, и с того времени его сторонники пропагандируют деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, создавая тем самым угрозу демографического разрушения России, отметил Свириденко.

В настоящее время у ЛГБТ-движения есть 40 основных подразделений и 80 интернет-ресурсов с миллионами подписчиков, сказал замминистра. Источники финансирования указанных ресурсов — зарубежные неправительственные фонды и некоммерческие компании, а также бюджеты ряда западных стран, в том числе США и Великобритании, отметил он. На продвижение ЛГБТ-повестки в России из указанных источников было выделено около 500 млн рублей, добавил Свириденко.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Министерство юстиции включило в перечень нежелательных организаций «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной). 10 апреля МВД России объявило в розыск соосновательницу указанного движения Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Она выступала против СВО, а также распространяла ложную информацию о деятельности органов госвласти.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв 12 февраля сообщил, что в парламент внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий внесение в список нежелательных организаций структур, учреждённых иностранными госорганами. Он отметил, что 10 лет назад, когда приняли закон о нежелательных организациях, предусмотрели внесение в него только НПО, так как думали, что Запад хотя бы на государственном уровне соблюдает международное право.