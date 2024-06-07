Лобня, Московская область, 7 июня, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева находится в реанимации. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжаются», — говорится в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.

Кроме того, следовали дадут оценку действиям полицейским по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены Еговцева.

Как передавало ИА Регнум, ранее о гибели Еговцева сообщили в Telegram-канале движения «Зов народа». По словам руководителя движения Сергея Зайцева, нападавший был в молодости знаком с супругой общественника и был в неё безответно влюблен. Он требовал от Еговцева бросить жену.

Зайцев рассказал, что преследование продолжалось около полугода, а два месяца назад преследователь напал на общественника у подъезда, но уступил в драке и попал в больницу. По факту убийства Еговцева возбуждено уголовное дело.