Москва, 7 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Небывалый рост зарплат в России продлится максимум ещё год. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума.

Александр Манзюк/ТАСС

Глава банка дал свой прогноз относительно роста зарплат в России, подчеркнув, что он не может длиться слишком долго.

«Сколько это будет продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год. Соответственно, эта модель роста — она исчерпаема», — поделился он с журналистами.

В ходе своего выступления Герман Греф отметил, что экономика РФ растёт за счёт совокупности бюджетного и кредитного импульсов, однако рост этих процессов тоже ограничен. Он считает, что предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, в противном случае страна потеряет темпы экономического роста.

Также во время ответов на вопросы от журналистов глава банка заявил, что решить проблему перегрева в российской экономике одновременно и быстро, и хорошо не получится, так как это «противоречащие друг другу понятия».

«Если мы хотим говорить о структурных изменениях, изменении бизнеса, то это занимает десятилетия. Если говорить на уровне компаний, это занимает не меньше пяти лет. Поэтому инвестировать надо начинать сейчас для того, чтобы результат в случае компании был через пять лет, в случае государства — через десять», — сообщил Греф.

При этом банкир отметил, что применение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, существенно сокращает сроки этих структурных изменений.

На встрече с депутатами фракции КПРФ, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что за 2023 год заработные платы выросли в номинальном выражении на 14,1%, а в реальном — на 7,8%. Наиболее распространёнными причинами роста стали расширение обязанностей человека, повышение квалификации и увеличение рабочего стажа.

Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что санкции, введённые против РФ, стали одним из ключевых факторов для развития экономики страны. Он считает, что денежно-кредитная и бюджетная политика, а также сложнейшие, турбулентные ситуации в мировой экономике создали фундамент устойчивости государства.