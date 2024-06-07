Москва, 7 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Новым директором московского театра «Современник» станет Владимир Машков, сообщил 7 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сергей Фадеичев/ТАСС Владимир Машков

Кроме того, посты художественных руководителей Московского академического театра сатиры и Театра Романа Виктюка займут Евгений Герасимов и Константин Богомолов соответственно.

«При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — сказано в сообщении.

В ближайшее время коллективам указанных театров представят новых руководителей, рассказал глава департамента культуры правительства Москвы Алексей Фурсин.

«Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода», — сказал Фурсин.

Машков в своём комментарии отметил, что работа в «Современнике» для него большая ответственность и что он сделает всё для сохранения традиций театра. Герасимов в свою очередь пообещал в новом сезоне радовать зрителей Театра сатиры новыми постановками.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года «Современник» отменил постановку по пьесе Людмилы Улицкой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Улицкая ранее покинула территорию России, выступала с резкими русофобскими заявлениями и призналась в финансировании ВСУ.

Бывший художественный руководитель Театра сатиры, занимавший этот пост с 2000 года, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта. Глава государства назвал артиста выдающимся актёром и режиссёром, умным, ярким и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино.