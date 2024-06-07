Москва, 7 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. 73% опрошенных жителей Москвы относятся к электросамокатам на улицах города негативно. Это следует из онлайн-опроса проведённого Центром СИТИ Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Иван Шилов ИА Регнум

21-31 мая 2024 года Центр СИТИ (социальных исследований и технологических инноваций) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ провёл репрезентативный онлайн-опрос жителей Москвы об их отношении к электросамокатам. Исследование проводилось методом онлайн-опроса, известного как «river sampling». В опросе приняли участие 800 респондентов, выборка была квотной и стратифицированной по возрасту и полу. Максимально возможная статистическая погрешность составила не более 3,5%.

По данным опроса, 73% опрошенных москвичей относятся к электросамокатам на улицах Москвы негативно. Из них 48% испытывают «безусловно отрицательное» отношение, а ещё 25% — «скорее отрицательное». Таким образом, негативных оценок почти в три раза больше, чем положительных.

«Нынешняя ситуация не устраивает никого. Отсутствие чётких правил и контроля за их соблюдением порождает конфликты, от которых страдают и пешеходы, и водители, и добросовестные самокатчики. Невозможно совместить идущего по тротуару пешехода и несущийся самокат, даже если это 15 км/ч. Как горожанин я обеспокоен этой ситуацией, а как исследователь считаю, что всё идет очень медленно, и если что-то принимается — то только полумеры. Я понимаю, что самокаты не запретить полностью, но нужно сделать их безопасными. Нужны действительно эффективные регуляторные меры, которые сохранят здоровье и спасут многие жизни», — приводит пресс-служба Центра СИТИ слова декана Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, директора Центра СИТИ Евгения Михайленко.

Отмечается, что в последнее время актуальность темы электросамокатов сильно выросла из-за опасности, которую они представляют для других участников движения. За 2023 год число ДТП с участием электросамокатов выросло на 229% по сравнению с предыдущим годом. Произошло более 3 тысяч ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в результате которых 43 человека погибли и 3177 получили ранения.

Операторы кикшеринга отреагировали на эту ситуацию, они увеличили размер штрафов для пользователей за нарушение правил. В марте прошлого года были приняты поправки к правилам дорожного движения, регулирующим проезд СИМ, к которым относятся и электросамокаты.

Многие города, в том числе Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Пермь, Красноярск, попытались воздействовать на недобросовестных водителей ограничением скорости движения, зон парковки и использования СИМ.

Согласно опросу Центра СИТИ, 48% опрошенных москвичей признались, что электросамокаты на улицах вызывают у них резко негативные эмоции. 11% опрошенных высказали «безусловно положительное отношение к этому виду транспорта.

20% респондентов отметили, что благодаря электросамокатам по Москве стало удобнее передвигаться, а 50% опрошенных заняли противоположную позицию. 16% опрошенных сохраняют нейтральное отношение, находясь в раздумьях.

55% респондентов считают электросамокаты угрозой безопасности (12% опрошенных убеждены в обратном). 45% уверены, что данный вид транспорта опасен для автомобилистов.

Согласно опросу, 58% опрошенных жителей готовы мириться с присутствием электросамокатов на улицах, при условии, что поездки будут осуществляться только по велодорожкам или велополосам.

Однако 42% респондентов предложили снизить предельную скорость электросамокатов, а 39% — выдавать каждому пользователю документ, подтверждающий знание правил дорожного движения. Ещё 36% выступили за возрастное ограничение. Они считают, что только управлять электросамокатом можно только с 16 лет. И 32% опрошенных считают, что пользоваться электросамокатами могут только совершеннолетние.

Отмечается, что эксперты НИУ ВШЭ предложили пересмотреть поправки в правила дорожного движения, которые которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, и включить туда велосипеды и электровелосипеды. Также предлагается установить общие скоростные ограничения для всех СИМ. В местах, где СИМ могут ехать вместе с автомобилями, оставить ограничение скорости до 25 км/час.

Эксперты предложили в пешеходных зонах ограничить скорость до 10 км/ч, а в редких случаях — до 15 км/ч, если речь не идёт об оживленных пешеходных улицах, а также ввести обязательную регистрацию личных электросамокатов и выдачу идентификационных номеров. Это позволит легче отслеживать нарушителей, уточнили в пресс-службе.

Также предлагается распространить эти ограничения не только на арендные электросамокаты, но и на личные, скорость которых фактически не контролируется, осуществлять мониторинг передвижения электросамокатов с помощью GPS-технологий и камер видеонаблюдения, чтобы обеспечить соблюдение правил, сформировать рабочую группу из представителей различных структур, заинтересованных в защите прав пешеходов и автомобилистов.

Как передавало ИА Регнум, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и велосипедистов.

Согласно законопроекту, административный кодекс планируют дополнить соответствующими статьями. Отмечается, что повышенное наказание за управление в нетрезвом виде и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования не коснутся велосипедистов, как изначально предполагали, но сохранят действующие санкции в виде штрафов в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за передвижение в нетрезвом виде.

В столице принимают ряд мер по борьбе с растущим количеством ДТП с электросамокатами. В 2023 году ввели 50 новых медленных зон, на которых самокаты автоматически замедляются до 5–15 км/ч. Всего в городе 250 медленных зон — там, где быстрая езда может быть опасна для пешеходов.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отметила, что видеокамеры на дорогах Москвы могут сыграть роль в борьбе с нарушениями пользователей средств индивидуальной мобильности, но эта система будет эффективна только в борьбе с арендованными электросамокатами. Также она предположила, что, возможно, в будущем в Москве система видеокамер будет усовершенствована до того, чтобы анализировался не СИМ, а лицо его пилота.

По её мнению, в России нужны не только штрафы за пренебрежение правилами дорожного движения при управлении электросамокатом, но и система фиксации таких правонарушений.

В апреле глава департамента столичного транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве пользователям электросамокатов вручили порядка 15 тысяч штрафов с начала сезона. Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка же наступает за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения правил дорожного движения.

Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин считает, что, если в России примут закон о штрафах, но не создадут механизмов для реализации этих наказаний, в итоге такая норма окажется нежизнеспособной.

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий отметил, что, пока электросамокаты на законодательном уровне не отнесли к числу транспортных средств, водители этих СИМ будут продолжать уходить от должной ответственности, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что пользователи электросамокатов чаще всего попадают в больницы с черепно-мозговыми травмами и повреждениями печени и костей.

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