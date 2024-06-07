Луганск, 7 июня, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по Луганску пострадали 20 человек, сообщила 7 июня министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

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В числе пострадавших восьмилетний ребёнок.

«По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ города Луганска пострадали 20 человек, включая 8-летнего ребёнка», — сообщил официальный Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на Пащенко.

На место ЧП были направлены несколько бригад скорой помощи. Все пострадавшие в результате удара были госпитализированы.

Позднее правительство ЛНР уточнило, что общее число пострадавших в результате удара выросло до 22 человек. Среди них двое несовершеннолетних, в том числе 16-летний подросток. Дети, как и взрослые, госпитализированы, характер травм не представляет угрозу для их жизней, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 июня Анна Романова, пресс-секретарь главы ЛНР Леонида Пасечника, сообщила, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть которых сбила система противовоздушной обороны. Были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

После ракетного удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд жилого дома, рассказал в свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.