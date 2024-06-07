Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин читал статью политолога Сергея Караганова о применении ядерного оружия и нанесении превентивного ядерного удара, сообщил 7 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, почему именно Караганов был выбран модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором будет выступать президент.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что кандидатур на роль модератора было несколько, и призвал не судить о личности Караганова исключительно по упомянутой статье.

«Эта статья, наверное, легла на повестку дня, и поэтому она так нашумела. Но всё-таки Караганов — это широкопрофильный эксперт и в международных делах, и в политической экономии, и в политике, и в сфере международной безопасности. Это человек глубочайшего и широчайшего кругозора, со своей точкой зрения на происходящее, очень авторитетной в экспертных кругах. С этим и был связан выбор», — сказал Песков.

Караганов в своей статье «Тяжкое, но необходимое решение», опубликованной в июне 2023 года, отметил, что превентивное применение ядерного оружия может устрашить Запад и уберечь человечество от новой мировой войны и глобальной катастрофы.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.