Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Решений по участию президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 в Бразилии пока нет. Об этом 7 июня журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Roberto Casimiro/Global Look Press

«Это на повестке дня, но пока нет никаких решений», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов на Петербургской международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Новость дополняется