Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Правительство Тверской области и АО «Технодинамика» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документах поставили губернатор Игорь Руденя и гендиректор компании Игорь Насенков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Пресс-служба правительства Тверской области Подписи под соглашением поставили губернатор Тверской области Игорь Руденя и гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков

Холдинг специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной промышленной продукции. Один из инвестиционных проектов, заявленных к реализации, касается развития в Твери производства синтетических материалов на площадке Научно-исследовательского института синтетического волокна с экспериментальным заводом (ВНИИСВ). Это научно-производственное предприятие, разрабатывающее и выпускающее продукцию для различных отраслей промышленности.

На первом этапе будет закуплено современное оборудование, в которое будет вложено порядка 4 млрд рублей, еще около 1,5 млрд рублей направят на современные разработки НИОКР. Завод нарастит количество рабочих мест до более чем 500.

АО «Технодинамика» — планируемый резидент особой экономической зоны «Эммаусс», которая сейчас создается в Тверской области.

«У нас достаточно много предприятий, расположенных в регионах страны. В Тверской области создана ОЭЗ, и нам интересно масштабирование здесь тех компетенций, которые у нас есть, а также ввод новых производств. В регионе создан комфортный инвестклимат», — отметил руководитель холдинга.