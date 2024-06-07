Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В Кремле удивлены высказыванием президента Соединённых Штатов Джо Байдена о знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным в течение 40 лет. Об этом 7 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press Джо Байден

«Действительно, иногда хочется задаться вопросом, что имеет в виду президент США. В том числе и когда он говорил о 40 годах (знакомства с Путиным). Наверное, когда-нибудь кто-нибудь у него спросит, что он имел в виду», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что «уже можно очень глубокие аналитические выводы делать, каким образом Байден познакомился с Путиным».

Как передавало ИА Регнум, ранее Джо Байден во время интервью телеканалу ABC News назвал президента России Владимира Путина «диктатором», который «беспокоит его на протяжении 40 лет».

При этом глава Белого дома не уточнил, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с Путиным более 40 лет назад.

Газета The Wall Street Journal отметила, что большую часть своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика, однако за последний год мнение политиков о его профессионализме значительно ухудшилось.

По словам тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти и двух других людей, знакомых с переговорами, в прошлом году, когда Байден вёл переговоры с республиканцами палаты представителей о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей, казалось, менялись изо дня в день, сообщило издание. Так, в некоторые дни у главы Белого дома были «свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи».