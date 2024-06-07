Москва, 7 июня, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Россия и Турция ищут пути, как обойти давление Запада, и обязательно найдут их, заявил 7 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Вяткин/РИА Новости Торговые суда на рейде в стамбульском порту

«Беспрецедентное давление оказывают американцы и англичане и созданные ими такие квазиразведывательные органы по соблюдению санкционных режимов», — рассказал он.

По информации Пескова, представители западных стран приезжают в Турцию, где проводят с бизнесменами и чиновниками встречи, в ходе которых грубо угрожают им.

Как сообщало ИА Регнум, торговля между Россией и Турцией начала осложняться в конце 2023 года из-за ужесточения турецкими банками требований при проведении платежей из РФ. В январе 2024 года в Турции начался массовый возврат платежей, полученных от российской стороны.

Песков в феврале заявил, что турецкие кредитные организации ввели дополнительные требования к российским клиентам под давлением США. Он также отметил, что Кремль обсуждает возникшие проблемы с турецкими партнёрами и коллегами.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в мае заявил, что США и ЕС запугали турецкие банки, угрожая им последствиями за сотрудничество с российскими компаниями. Из-за этого они перестраховываются, что привело к сокращению товарооборота между странами.