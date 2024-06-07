Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет политолог и экономист Сергей Караганов, сообщил 7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Максим Блинов/РИА Новости Сергей Караганов

«Состоится пленарная дискуссия, модерировать ее, как я уже сказал, будет Караганов. Обещает быть весьма и весьма интересно, ждём», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Караганов — широкопрофильный эксперт и в политике, и в экономике, и в сфере безопасности.

Как передавало ИА Регнум, XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. На пленарной сессии форума выступит президент России Владимир Путин.

Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.