Москва, 7 июня, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В Москве создадут первый в стране роботизированный завод, который будет производить среднетоннажные и тяжёлые грузовые автомобили. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор КамАЗ Сергей Когогин и первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Александр Кондратюк/РИА Новости

Согласно плану, правительство Москвы в рамках масштабного инвестпроекта передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. При этом площадь производственного объекта превысит 200 тыс. кв. м. При реализации проекта будет создано 1,4 тыс. рабочих мест, а общий объём инвестиций оценивается в 50,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в рамках ПМЭФ-2024 была представлена новая модель Lada Iskra. В организацию производства, сообщили в АвтоВАЗе, уже вложено 23 миллиарда рублей.

Согласно планам, Iskra в модельном ряду займёт место между доступной Granta и более дорогой Vesta. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что новая модель будет стоить около 1,2 млн рублей. Она будет доступна покупателям в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Старт продаж модели запланирован на 2025 год.