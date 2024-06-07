В Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по полицейскому
Домодедово, Московская область, 7 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в полицейского. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении оперуполномоченного ОНК УМВД России по г. о. Домодедово (ч. 2 ст. 318 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно версии следствия, 5 июня во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские заметили подозрительных мужчин на велосипедах. Правоохранители решили проверить у них документы, удостоверяющие личность, однако в ответ один из велосипедистов открыл огонь из пистолета, после чего оба мужчины скрылись.
Полицейский на данный момент находится на стационарном лечении, его жизни ничего не угрожает.
«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки и задержан. В ближайшее время он будет доставлен для проведения следственных действий», — добавили в подмосковном главке СК РФ.
Как передавало ИА Регнум, 1 мая мужчина выстрелил в полицейских из сигнальной ракетницы в Коломне. Тогда напавшего задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Мужчина оказался ранее неоднократно судим, у него изъяли ракетницу и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
25 мая в Санкт-Петербурге в ходе штурма ликвидировали стрелявшего по полицейским мужчину.