Домодедово, Московская область, 7 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в полицейского. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Кадр из видео

«Следователем следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении оперуполномоченного ОНК УМВД России по г. о. Домодедово (ч. 2 ст. 318 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно версии следствия, 5 июня во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские заметили подозрительных мужчин на велосипедах. Правоохранители решили проверить у них документы, удостоверяющие личность, однако в ответ один из велосипедистов открыл огонь из пистолета, после чего оба мужчины скрылись.

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Полицейский на данный момент находится на стационарном лечении, его жизни ничего не угрожает.

«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки и задержан. В ближайшее время он будет доставлен для проведения следственных действий», — добавили в подмосковном главке СК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая мужчина выстрелил в полицейских из сигнальной ракетницы в Коломне. Тогда напавшего задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Мужчина оказался ранее неоднократно судим, у него изъяли ракетницу и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

25 мая в Санкт-Петербурге в ходе штурма ликвидировали стрелявшего по полицейским мужчину.