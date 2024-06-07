Москва, 7 июня, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Кунцевский районный суд Москвы начал повторное рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ, одного из лидеров ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества») Андрея Молокоедова, обвинение требует отправить его в колонию строгого режима на 14 лет. Об этом 7 июня сообщила газета «Коммерсантъ».

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По информации издания, Молокоедова обвиняют в руководстве преступным сообществом, члены которого, прикрываясь военно-патриотической деятельностью, занимались вымогательством и угрожали убийством. По версии следствия, он с подельниками напал на дом жителя Туапсе Петра Супонева и через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, требуя, чтобы он ушёл с этой должности.

Отмечается, что Молокоедов находится под арестом более пяти лет. Его осудили на 14,5 лет, но полтора года назад суд отменил вынесенный приговор, ссылаясь на то, что было нарушено право обвиняемого на защиту. Тем не менее обвинение настаивает на том, что его вина доказана и потребовало повторного разбирательства. Защита заявляет, что Молокоедов только активно вмешался в конфликт Супонева и членов семьи академика РАН Михаила Пальцева из-за земельного участка.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня Московский гарнизонный военный суд оправдал четверых членов ЧВК ЕНОТ, обвиняемых в создании организованной преступной группы и разбоях. Также суд отклонил все гражданские иски против них.

Уголовное дело против участников этой группы возбудили в 2019 году, а в 2021 году его направили в Западный окружной военный суд. По версии следствия, созданная двумя офицерами ФСБ организация промышляла разбоем и совершала другие преступления.