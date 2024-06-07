Москва, 7 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Убийца заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева пытался отбить у него жену. Об этом 7 июня сообщил руководитель движения Сергей Зайцев.

VK / Антон Еговцев

По его словам, нападавший был в молодости знаком с супругой общественника и был в неё безответно влюблен. Он требовал от Еговцева бросить жену.

Зайцев рассказал, что преследование продолжалось около полугода, а два месяца назад преследователь напал на общественника у подъезда, но уступил в драке и попал в больницу.

«В этот раз всё случилось в подъезде. За два часа до убийства я говорил с Антоном, у него была высокая температура, он жаловался на плохое самочувствие. Но даже в слабом состоянии он смог дать отпор. У нападавшего тоже несколько ножевых ранений, но Антон скончался на месте», — приводит слова Зайцева RT.

Ранее о гибели Еговцева сообщили вTelegram-канале движения «Зов народа».

Как передавало ИА Регнум, 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина в маске, одетый во всё черное, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват». Подозреваемого задержали, он оказал сопротивление правоохранителям и был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина. Позже в МВД сообщили, что убийство является заказным.