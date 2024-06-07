Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил уточнить у главы Белого дома Джо Байдена, откуда тот может знать Владимира Путина 40 лет.

Patrick van Katwijk/Global Look Press

«Байдена надо спрашивать», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на опрос, не мог ли Байден что-либо перепутать или у него действительно была возможность познакомиться с Путиным 40 лет назад.

Как передавало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Джо Байден во время интервью телеканалу ABC News назвал президента России Владимира Путина «диктатором», который «беспокоит его на протяжении 40 лет».

При этом Байден не уточнил, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с Путиным более 40 лет назад.

Согласно официальной биографии российского лидера, в 1984 году в звании майора юстиции Путин был откомандирован на обучение в институт КГБ СССР по специальности «Внешняя разведка». Там будущий президент России продолжил изучение немецкого языка и прошёл подготовку к службе в ГДР, к которой приступил в 1985 году.

Газета The Wall Street Journal отметила, что большую часть своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика, однако за последний год мнение политиков о его профессионализме значительно ухудшилось.

По словам тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти и двух других людей, знакомых с переговорами, в прошлом году, когда Байден вёл переговоры с республиканцами палаты представителей о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей, казалось, менялись изо дня в день, сообщило издание. Так, в некоторые дни у главы Белого дома были «свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи».

Также Маккарти в эфире Fox Business заявил, что глава Белого дома пользуется блокнотами, телесуфлёрами, разными записями даже во время частных встреч с небольшим числом людей. По мнению политика, в возрасте Байдена не стоит занимать такую должность, он больше не «тот человек», каким был в предыдущие годы.