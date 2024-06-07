Кемерово, 7 июня, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 140. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Кузбассу.

МЧС Кемеровской области — Кузбасса

«В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров — один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале СК России по региону.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент следовали проводят следственные действия по установлению обстоятельств аварии, а также должностных лиц, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Как передавало ИА Регнум, столкновение двух трамваев с пассажирами произошло утром 6 июня на Логовом шоссе. По данным СК по Кузбассу, трамвай, который столкнулся с другим, был неисправен.По факту происшествия возбуждено три уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также о халатности. Также в рамках дела задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании», которая обслуживала трамваи.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерово. По его словам, необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры.